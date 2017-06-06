Абросимов победил на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км

Многократный чемпион Европы Кирилл Абросимов победил в заплыве на 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Краснодарском крае. Второе место занял призёр чемпионатов мира Евгений Дратцев. Третий результат продемонстрировал призёр чемпионата мира 2011 года Сергей Большаков.

Абросимов и Дратцев выполнили условия отбора для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который состоится в Будапеште (Венгрия) в июле 2017 года.

Чемпионат и первенство России завершатся 12 июня.