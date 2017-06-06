Крапивина победила на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км

Участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Анастасия Крапивина победила на дистанции 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Темрюкском районе Краснодарского края, в акватории Таманского залива. Второе место заняла Дарья Кулик. Третий результат продемонстрировала Мария Новикова.

Крапивина и Кулик выполнили условия отбора на чемпионат мира по водным видам спорта, который состоится в Будапеште (Венгрия) в июле 2017 года.

Чемпионат и первенство России завершатся 12 июня.