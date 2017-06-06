Бауман победил на третьем этапе веломногодневки «Критериум Дофине»

Голландец Кун Бауман из команды Lotto NL-Jumbo победил на третьем этапе веломногодневки «Критериум Дофине». В общем зачёте после третьего этапа лидирует бельгиец Томас Де Гендт, выступающий за команду Lotto-Soudal.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине»

3-й этап. Шамбон-сюр-Линьон – Тюллен, Франция, 184 км



1. Кун Бауман (Нидерланды, Lotto NL-Jumbo) – 4:06.06

2. Эвалдас Шишкевичус (Литва, Delko Marseille Provence KTM) – то же время

3. Фредерик Баккарт (Бельгия, Wanty-Groupe Gobert)...

111. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»).



Общая классификация. После третьего этапа

1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto-Soudal) – 12:37.04

2. Аксель Домон (Франция, AG2R) – +0.48

3. Диего Улисси (Италия, UAE) – +1.03...

66. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +2.19.