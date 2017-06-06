Йохауг: на слушаниях в CAS было тяжело, но я рада, что всё закончилось

Сегодня, 6 июня, в Лозанне состоялись слушания по апелляции Международной федерации лыжного спорта на решение антидопинговой комиссии Олимпийского комитета Норвегии о дисквалификации лыжницы Терезы Йохауг на 13 месяцев за положительный допинг-тест на клостебол.

«Было тяжело, но я очень рада, что этот день наконец закончился. Думаю, я сказала всё, что планировала. В принципе, я ничего нового не сказала, а просто повторила то, что говорила ранее. Я очень рада, что это всё завершилось», — приводит слова Йохауг TV2.