Дмитрий Сычёв включён в заявку «Локомотива» на ЧР по пляжному футболу

Московский «Локомотив» определился с составом команды на чемпионат России по пляжному футболу. В заявку «железнодорожников» включён бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе сборной России, чемпиона России-2004 Дмитрий Сычёв, сообщает Beachsoccerrussia.ru.

33-летний футболист начал тренироваться вместе с пляжным «Локомотивом» в феврале 2017 года. Последним профессиональным клубом Сычёва был «Окжетпес» из Казахстана.

Первый этап чемпионата России пройдёт в Санкт-Петербурге с 13 по 18 июня.