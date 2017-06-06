БФЛА опровергла информацию о положительных допинг-тестах белорусских бегуний

Белорусская федерация лёгкой атлетики (БФЛА) опровергла информацию о том, что две белорусские бегуньи завершили выступления за национальную сборную из-за положительных допинг-тестов.

«Общественное объединение „Белорусская федерация лёгкой атлетики“ заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В адрес федерации в последнее время не поступало информации от антидопинговых организаций по поводу положительных допинг-проб белорусских легкоатлетов, входящих в состав национальной команды Республики Беларусь», — приводит текст заявления БФЛА «Sputnik Беларусь».