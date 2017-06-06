Европарламент одобрил заявку Парижа на проведение Олимпиады-2024

Европейский парламент поддержал заявку Парижа на проведение Олимпийских игр 2024 года, сообщает Inside the Games. Сегодня, 6 июня, в Брюсселе французская делегация во главе с сопредседателем заявочного комитета Париж-2024 Бернаром Лапассе и министром спорта Франции Лорой Флессель представила проект заявки на проведение Игр группе Европарламента по спорту.

Глава Европарламента Антонио Таяни, а также сопредседатели группы по спорту Марк Тарабелла и Сантьяго Фисас заявили, что удовлетворены увиденным и поддерживают заявку Парижа.

Помимо французской столицы на проведение летних Олимпийских игр 2024 года претендует Лос-Анджелес. Выборы страны-хозяйки Олимпиады-2024 пройдут 13 сентября в Лиме (Перу).