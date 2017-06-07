Лохте: я был близок к тому, чтобы попрощаться с жизнью

Американский пловец, шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте признался, что думал о самоубийстве после скандала на Играх-2016.



«После Олимпиады меня ненавидел весь мир. Бывало, что я плакал и размышлял про себя: „Если я пойду спать и больше не проснусь — хорошо“. Я действительно был близок к тому, чтобы попрощаться со своей жизнью», — приводит слова Лохте ESPN.



Лохте солгал по поводу нападения на него на бразильской автозаправке, и за это его дисквалифицировали на 10 месяцев (до 30 июня 2017 года). Четыре спонсора тут же разорвали контракты с Райаном.