Елфутина — 9-я после первого дня финала Кубка мира по парусному спорту

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по парусному спорту в классе «RS:X» россиянка Стефания Елфутина в первый день финала Кубка мира в Сантандере (Испания) выступила в двух гонках, после которых занимает девятую позицию. Лидирует Кати Спичаков из Израиля.

У мужчин после трёх гонок россиянин Евгений Айвазян занимает 12-е место, а на первой позиции располагается швейцарец Матео Санц Ланц.

В классе «Лазер-радиал» Екатерина Зюзина после двух гонок занимает 15-е место, а лидирует Долорес Франшини.