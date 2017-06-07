Бендиксен: надеюсь, здравый смысл восторжествует и Йохауг выступит на ОИ-2018

Бывший врач женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен поделился впечатлениями от слушания в Спортивном арбитражном суде по апелляции Международной федерации лыжного спорта на решение о дисквалификации олимпийской чемпионки Терезы Йохауг на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил.



«Я считаю, что идёт профессиональный процесс. Думаю, получился хороший диалог. Главное, я сказал всё, что хотел. Я был рад вновь встретиться с Терезой. Надеюсь, здравый смысл восторжествует и она выступит на Олимпиаде в Пхёнчхане», – приводит слова Бендиксена VG.