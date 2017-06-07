Симаходская заняла шестое место на турнире по конкуру в Польше

В Польше прошёл международный турнир по конкуру в рамках Baltica Tour, участие в котором приняла российская спортсменка Мария Симаходская.

В маршруте CSI1* Серебряного тура 3 в две фазы с высотой препятствий до 120 см она на Бургундии заняла шестое место с результатом 33,52 секунды; 0 штрафных очков.

В маршруте CSI3* Золотого тура 3 с высотой препятствий до 140 см она на Куинто показала 14-й результат — 86,20 секунды; 0 штрафных очков.

В маршруте Серебряного Тура 3 с перепрыжкой с высотой препятствий до 125 см Мария на Бургундии заняла восьмое место — 31,01 секунды; 0 штрафных очков.