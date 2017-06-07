Юрлова в предстоящем сезоне не будет работать с Хованцевым

Бывший старший тренер мужской и женской сборных России по биатлону Анатолий Хованцев сказал, что в предстоящем сезоне он не будет сотрудничать с биатлонисткой Екатериной Юрловой. Она будет работать в общей группе сборной России.



«Это решение связано с тем, что человек, который готовится вне команды, с большим трудом проходит отбор. Вспомните, как Екатерина отбиралась в сборную в год, когда выиграла чемпионат мира, – всё это было настолько сложно! И на главном старте ей предоставили бежать только одну гонку. Это был основной вопрос, который повлиял на то, что я сам рекомендовал Кате готовиться со сборной. Чтобы попасть в команду на этапы Кубка мира, думаю, ей лучше присутствовать на централизованной подготовке», — цитирует Хованцева «Спорт-экспресс».