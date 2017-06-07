Метелев: в волонтёрскую деятельность вовлечены 10-15% россиян

Cопредседатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев на открытии волонтёрской программы всемирной Универсиады в Красноярске 2019 года рассказал, сколько жителей России вовлечены в волонтёрскую деятельность.



«По нашим данным, 10-15% россиян вовлечены в волонтёрскую деятельность. Это подтверждают различные социальные опросы, которые проводились разными агентствами. Порядка 40% молодёжи, то есть каждый третий молодой человек, имеют опыт волонтёрской деятельности. Это впечатляющие цифры. В России формируется разветвленная сеть волонтёров, школы, вузы, а также крупные компании создают волонтёрские центры. Есть интерес к волонтёрской деятельности среди пожилых людей. Перед нами стоит задача сделать россиян ответственными за свою территорию, а волонтёрская программа очень в этом помогает», — передаёт слова Метелева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.