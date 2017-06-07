Матыцин: Универсиада-2019 будет крупнейшим спортивным событием

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин рассказал об интересе к международной Универсиаде в Красноярске 2019 года.



«Международная Универсиада „Красноярск-2019“ будет самым крупным спортивным соревнованием не только в России, но и в мире, как по количеству участников и спортивных федераций, так и по числу официальных лиц, объёма ТВ-вещания и количеству зрителей. Это будет мультиспортивное мероприятие. С точки зрения внимания Универсиада становится всё более и более привлекательным событием. Внимание международного олимпийского движения к Универсиаде также повышается», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.