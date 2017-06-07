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Матыцин: Универсиада-2019 будет крупнейшим спортивным событием

7 июня 2017, среда. 12:56. Другие

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин рассказал об интересе к международной Универсиаде в Красноярске 2019 года.

«Международная Универсиада „Красноярск-2019“ будет самым крупным спортивным соревнованием не только в России, но и в мире, как по количеству участников и спортивных федераций, так и по числу официальных лиц, объёма ТВ-вещания и количеству зрителей. Это будет мультиспортивное мероприятие. С точки зрения внимания Универсиада становится всё более и более привлекательным событием. Внимание международного олимпийского движения к Универсиаде также повышается», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Универсиада
Новости. Другие
7 июня 2017, среда
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