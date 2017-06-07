Ласицкене: плакала, когда не пустили на зимний чемпионат Европы

Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене выразила надежду, что вскоре российские легкоатлеты получат возможность выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.

«Эти полтора года были сложными и долгими, мы не понимали, в чём дело. Не было понимания, за что нас наказали, почему мы отвечаем за чужие ошибки. Мы не опускали рук и работали. Сейчас мы выступаем в нейтральном статусе, но мы должны с этим смириться, это спорт, это наша жизнь. Будем бороться, чтобы наш флаг был напротив наших фамилий. Все знают, кто мы такие и откуда мы.

2016 год прошёл очень сложно, мы до конца надеялись на участие в Рио. Когда поняли, что отдых наступил, мы смирились, не бились об стену и не плакали в подушку. Так как жить прошлым — не наш вариант, мы приняли позицию — что не убивает, делает нас сильнее. После отдыха мы начали с новыми силами и эмоциями готовиться, испытывая новые надежды. К сожалению, зима также прошла без международных стартов, и я плакала, когда поняла, что мы не поедем на чемпионат Европы. Но я вышла замуж и начала подготовку к новому сезону с отличными эмоциями. Мы здесь, форма у нас хорошая. Можно сказать, что мы с мужеством прошли эти полтора года", — приводит слова Ласицкене ТАСС.

