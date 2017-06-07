Порт выиграл 4-й этап веломногодневки «Критериум Дофине»

Австралиец Ричи Порт из команды BMC победил в индивидуальной гонке с раздельным стартом в рамках четвёртого этапа веломногодневки Мирового тура «Критериум Дофине». В общем зачёте лидирует бельгиец Томас Де Гендт из команды Lotto-Soudal.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине»

4-й этап. Ла-Тур-дю-Пен – Бургуэн-Жалье, Франция. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 23,5 км



1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 28.07.

2. Тони Мартин (Германия, Katusha-Alpecin) – +0.12.

3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0.24…

78. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +2.31.



Общая классификация. После 4-го этапа

1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto-Soudal) – 13:05.53.

2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.27.

3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0,51.

59. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +4.08.