Порт выиграл 4-й этап веломногодневки «Критериум Дофине»

Австралиец Ричи Порт из команды BMC победил в индивидуальной гонке с раздельным стартом в рамках четвёртого этапа веломногодневки Мирового тура «Критериум Дофине». В общем зачёте лидирует бельгиец Томас Де Гендт из команды Lotto-Soudal.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине»
4-й этап. Ла-Тур-дю-Пен – Бургуэн-Жалье, Франция. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 23,5 км
1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 28.07.
2. Тони Мартин (Германия, Katusha-Alpecin) – +0.12.
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0.24…
78. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +2.31.
Общая классификация. После 4-го этапа
1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto-Soudal) – 13:05.53.
2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.27.
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0,51.
59. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +4.08.