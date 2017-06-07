Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Порт выиграл 4-й этап веломногодневки «Критериум Дофине»

7 июня 2017, среда. 18:31. Другие

Австралиец Ричи Порт из команды BMC победил в индивидуальной гонке с раздельным стартом в рамках четвёртого этапа веломногодневки Мирового тура «Критериум Дофине». В общем зачёте лидирует бельгиец Томас Де Гендт из команды Lotto-Soudal.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине»
4-й этап. Ла-Тур-дю-Пен – Бургуэн-Жалье, Франция. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 23,5 км

1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 28.07.
2. Тони Мартин (Германия, Katusha-Alpecin) – +0.12.
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0.24…
78. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +2.31.

Общая классификация. После 4-го этапа

1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto-Soudal) – 13:05.53.
2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.27.
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0,51.
59. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +4.08.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Новости. Другие
7 июня 2017, среда
18:31 Порт выиграл 4-й этап веломногодневки «Критериум Дофине»
18:04 Капитан «Газпрома-Югра» Копейкин покинул команду после 12 лет в клубе
17:07 «Кристалл» заявил на ЧР по пляжному футболу бывшего вратаря «Ростова» и «Амкара»
15:52 Ласицкене: плакала, когда не пустили на зимний чемпионат Европы
14:39 Матыцин: мы работаем, чтобы вокруг Универсиады не было допинговых скандалов
14:09 Слушатели «Спорт FM» назвали Хачанова лучшим спортсменом РФ по итогам недели
13:45 Власов: я принял решение бороться в весовой категории до 80 кг
13:08 Российские ватерполистки одолели голландок в суперфинале Мировой лиги
13:00 Матыцин: сборная Россия ставит задачу победить на Универсиаде в Красноярске
12:56 Матыцин: Универсиада-2019 будет крупнейшим спортивным событием
12:50 Метелев: в волонтёрскую деятельность вовлечены 10-15% россиян
12:47 Ологонова и Воробьёва занимают вторые места в новом рейтинге UWW
12:00 Стартовала волонтёрская программа Универсиады-2019 в Красноярске
11:59 Кравцов: шансов пробиться в сборную России у Вервея нет
11:03 Юрлова в предстоящем сезоне не будет работать с Хованцевым
10:53 Муртузалиев: в завершение чемпионата РФ по женской борьбе выступит Boney M
10:29 Полтавец: олимпийский чемпион Кун Вервей будет тренироваться с конькобежцами РФ
10:04 Тедеев: Махов — великий чемпион, и даже чемпионы иногда устают
09:38 Каминский: в Крыму нет ни одной базы, осталось только то, что было в СССР
09:31 18-летний олимпийский чемпион пловец Чалмерс перенёс операцию на сердце
09:23 Симаходская заняла шестое место на турнире по конкуру в Польше
00:29 Бендиксен: надеюсь, здравый смысл восторжествует и Йохауг выступит на ОИ-2018
00:21 Елфутина — 9-я после первого дня финала Кубка мира по парусному спорту
00:08 Лохте: я был близок к тому, чтобы попрощаться с жизнью
6 июня 2017, вторник
23:09 Европарламент одобрил заявку Парижа на проведение Олимпиады-2024
22:40 БФЛА опровергла информацию о положительных допинг-тестах белорусских бегуний
22:25 Крамник и Карякин сыграли вничью на старте турнира в Ставангере
22:00 Демченко и Шиманов выиграли свои партии в 7-м туре ЧЕ по шахматам в Минске
20:45 FIS настаивает на увеличении срока дисквалификации Йохауг до 16-20 месяцев
20:27 Российский борец Висаитов дисквалифицирован на 4 года за допинг
20:26 РУСАДА проводит антидопинговую викторину для спортсменов и всех желающих
19:40 Дмитрий Сычёв включён в заявку «Локомотива» на ЧР по пляжному футболу
19:09 «Динамо» и «Дина» оштрафованы по итогам финальных матчей ЧР по мини-футболу
18:57 Касперович будет руководить резервом сборной России по биатлону
18:40 Йохауг: на слушаниях в CAS было тяжело, но я рада, что всё закончилось
18:29 Бауман победил на третьем этапе веломногодневки «Критериум Дофине»
17:44 Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ричардс-Росс сделала аборт перед ОИ-2008
17:34 Уэльс хочет провести первые этапы «Джиро д'Италия» и «Тур де Франс»
17:17 Болт в конце июня выступит на соревнованиях в Остраве
16:49 Крапивина победила на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км
15:33 Губернский: не могу сказать, что в МФК «Динамо» всё плохо, идёт погашение долгов
15:23 8 июля в Москве пройдут главные экстремальные соревнования РФ — Кубок Монстров
14:56 Домрачева: Пхёнчхан — другая сторона Земли, это добавляет свои нюансы
13:56 Борцы Рамонов, Курбаналиев, Гедуев и Садулаев лидируют в рейтинге UWW
13:34 Абросимов победил на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017