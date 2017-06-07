Елфутина поднялась на 6-е место после второго дня финала КМ по парусному спорту

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по парусному спорту в классе «RS:X» россиянка Стефания Елфутина по итогам второго дня Кубка мира в Сантандере (Испания) поднялась с 13-й на шестую позицию. Лидирует бразильянка Патрисия Фрейташ.



У мужчин после пяти гонок россиянин Евгений Айвазян опустился с 12-го на 16-е место. На первой строчке располагается голландец Киран Бадлой.



В классе «Лазер-радиал» Екатерина Зюзина после четырёх гонок занимает 22-е место, а лидирует бельгийка Эви Ван Акер.