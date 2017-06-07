ФГР удивлена, что каналы «Матч ТВ» не покажут стыковой матч ЧМ Россия — Польша

Директор по развитию Федерации гандбола России Евгений Селеменев рассказал, что его организация удивлена тем, что ни один из каналов «Матч ТВ» не покажет стыковой матч чемпионата мира между женскими сборными России и Польши, который пройдёт 9 июня в Астрахани.

«Мы удивлены, так как были в полной уверенности, что „Матч ТВ“ покажет все четыре матча сборных России. Об этом была предварительная договорённость, ведь это ключевые матчи национальных команд в отборочном цикле. Телеправа на домашнюю игру с Польшей в Астрахани 9 июня также были отданы „Матч ТВ“, как и на другие три матча. Причём мы недоумеваем по поводу отсутствия трансляции даже в повторе, хотя бы утром (10 июня), когда в эфире сейчас стоят фильм „Поймай меня, если сможешь“ и повтор футбольного матча Латвия – Португалия», — приводит слова Селеменева «Р-Спорт».

При этом ответный матч между сборными России и Польши, который пройдёт 15 июня в Кошалине, будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч Арена!».