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Лос-Анджелес может отказаться от идеи проведения Олимпиады-2024

7 июня 2017, среда. 22:07. Другие

Лос-Анджелес может отказаться от борьбы за право проведения летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает Inside the games. В случае если второй по численности населения город США отзовёт заявку, столицей Олимпиады на безальтернативной основе станет Париж.

Глава заявочного комитета Лос-Анджелеса Кейси Вассерман рассказала, что калифорнийский мегаполис может принять Игры в 2028 году.

«Наша заявка не сосредоточена на Играх 2024 года. Мы не говорим: „сейчас или никогда“. Мы воплощаем проект единого гостеприимного города, который и должен принимать Олимпиаду. Мы даём понять Международному олимпийскому комитету, что в первую очередь заботимся о ценностях олимпийского движения», — рассказала Вассерман.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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ОИ-2024
Новости. Другие
7 июня 2017, среда
22:07 Лос-Анджелес может отказаться от идеи проведения Олимпиады-2024
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