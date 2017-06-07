Лос-Анджелес может отказаться от идеи проведения Олимпиады-2024

Лос-Анджелес может отказаться от борьбы за право проведения летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает Inside the games. В случае если второй по численности населения город США отзовёт заявку, столицей Олимпиады на безальтернативной основе станет Париж.

Глава заявочного комитета Лос-Анджелеса Кейси Вассерман рассказала, что калифорнийский мегаполис может принять Игры в 2028 году.

«Наша заявка не сосредоточена на Играх 2024 года. Мы не говорим: „сейчас или никогда“. Мы воплощаем проект единого гостеприимного города, который и должен принимать Олимпиаду. Мы даём понять Международному олимпийскому комитету, что в первую очередь заботимся о ценностях олимпийского движения», — рассказала Вассерман.