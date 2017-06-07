Фигуристы Монько и Халявин сыграли свадьбу

Фигурист Кирилл Халявин, выступающий в танцах на льду за Испанию в дуэте с Сарой Уртадо, женился на своей бывшей партнёрше Ксении Монько. Фотографии со свадьбы спортсменов выложил в своём блоге в сети «Инстаграм» один из гостей торжества.

Ксения и Кирилл на юниорском уровне стали двукратными чемпионами России, чемпионами мира и победителями финала Гран-при. По взрослым их лучшим результатом является серебро чемпионата России. В сентябре 2016 года Ксения завершила карьеру из-за травмы, а Кирилл стал выступать за Испанию.