Бобровникова: для меня гандбол зрелищнее футбола. Тут непременно много голов

Левый полусредний гандбольного клуба «Ростов-Дон», олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года Владлена Бобровникова выразила надежду на то, что гандбол в стране будет сравним по популярности с футболом. В мае стало известно, что Бобровникова сыграла в победных для клуба финале Кубка ЕГФ и финальной серии плей-офф чемпионата России, несмотря на беременность.

«Я люблю футбол, поддерживаю итальянский «Ювентус». Верю, что чёрно-белые рано или поздно выиграют Лигу чемпионов, а Буффон удостоится «Золотого мяча». Однако для меня гандбол — более зрелищный вид спорта. Когда приходишь на матч, непременно увидишь много голов. А в футболе, как правило, забивают лишь один или два мяча. Иногда вообще ни одного. Гандбол дарит много борьбы, падений, страсти. Знаю страны, в которых гандбол является самым востребованным видом спорта. Например, Дания.

Надеюсь, что и в России гандбол будет конкурировать с футболом на равных. Мы уже вписали «Ростов-Дон» в историю победителей Кубка ЕГФ. Теперь об этом есть упоминание в «Википедии». Гандбол развивается не только в Ростове-на-Дону, но и Краснодаре. Моя подруга работает там детским тренером и проводит занятия с группой из 40 детей. Представьте, они все хотят стать профессиональными гандболистками», — цитируют Бобровникову «Известия».