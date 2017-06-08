Стал известен основной состав сборной РФ по фигурному катанию на сезон-2017/18

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала списки кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон 2017-2018 годов. В основной состав вошли 30 спортсменов.
Фигурное катание. Список кандидатов в сборную России на сезон-2017/18
Основной состав
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Петров, Александр Самарин.
Женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова.
Спортивные пары: Кристина Астахова / Алексей Рогонов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Ксения Столбова / Фёдор Климов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
Танцевальные пары: Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв, Софья Евдокимова / Егор Базин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Алла Лобода / Павел Дрозд, Виктория Синицына / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин.