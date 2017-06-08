Кугаевский: присутствие на сборе Гараничева и Старых стимулировало остальных

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал, что молодые тюменские биатлонисты получили большой опыт, работая с Евгением Гараничевым и Ириной Старых на сборах в Тюмени и Увате.

«С нами на сборе тренировались Гараничев и Старых. Именно их присутствие очень стимулировало всех остальных спортсменов. Глядя, как работают лидеры команды, какие объёмы выполняют и насколько качественно это делают, молодые биатлонисты сами вдохновлялись. Они прекрасно видели разницу в классе и к чему надо стремиться. Кроме того, силовые упражнения в тренажёрном зале с ребятами проводил сам Гараничев. Был для всех примером в статодинамических тренингах, которые всегда очень тяжёлые при выполнении. И мне самому было приятно, что Евгений выступил в роли тренера по силовой подготовке.

Как личный тренер проявила себя и Старых. Тоже демонстрировала качественную работу на тренировках, была примером для других. Ирина присутствовала с нами на всех собраниях, делилась с девчатами своим опытом», – цитирует Кугаевского «Тюменская арена».