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Ушёл из жизни зампред общественного совета при Минспорте РФ Виноградов

8 июня 2017, четверг. 12:13. Другие

На 76-м году жизни скончался заместитель председателя общественного совета при Министерстве спорта РФ, член коллегии ведомства Пётр Виноградов, сообщает официальный сайт Министерства спорта России.

«Министерство спорта РФ в лице министра спорта РФ Павла Колобкова, федеральных государственных гражданских служащих, сотрудников подведомственных Минспорту России организаций, работников отрасли физической культуры и спорта безмерно скорбит в связи с невосполнимой утратой. Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Петра Алексеевича. Вечная память» — говорится в сообщении.

Виноградов опубликовал более 420 научных и научно-методических работ, в том числе 35 монографий. Его заслуги отмечены орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы, Почёта, всеми ведомственными наградами Министерства спорта РФ. Виноградов был лауреатом премии Государственного комитета по физической культуре и спорту за лучшую научно-исследовательскую работу в области физической культуры и спорта.

Источник: Министерство спорта Российской Федерации Сообщить об ошибке
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Павел Колобков
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8 июня 2017, четверг
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