Леонов: Сычёв пока занят в своём проекте, на питерском этапе ЧР он не сыграет

Играющий тренер московского «Локомотива» Илья Леонов рассказал о состоянии вратаря Андрея Бухлицкого, а также о форме Дмитрия Сычёва. 6 июня стало известно, что бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе сборной России, чемпион России-2004 Сычёв включён в заявку команды на чемпионат России по пляжному футболу.



«Андрей чувствует себя неплохо, но повреждение есть. Точно известно, что он не сыграет в ближайший месяц.



Что касается Дмитрия Сычёва, он пока занят в своём проекте. Это время он с нами не тренировался. В ближайшее время, я надеюсь, он к нам присоединится. Но на этап Суперлиги в Санкт-Петербург мы отправляемся без Дмитрия», — сказал Леонов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.