Норицын: не стоит скрывать, что резервистки сборной России думают об Олимпиаде

Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о работе с резервной командой, в которую входят Анастасия Загоруйко, Ольга Шестерикова, Светлана Слепцова, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова, Ульяна Кайшева, Анастасия Егорова, Ольга Якушова и Александра Алексешникова.



«Мы провели хорошую базовую работу на среднегорье. Это прекрасный стимул для дальнейшего прогресса. Надеемся, что благодаря фундаменту июнь и июль для спортсменок пройдёт мягко. Команда хорошо позанималась в тренажёрном зале, мы ходили в походы и работали над стрелковой подготовкой. Сейчас сделаем упор на специфичную работу – перейдём на лыжероллеры. Хотим сделать акцент на стрелковой подготовке на настоящем соревновательном стрельбище. Интенсивно увеличим нагрузки и начнём плотно готовиться к сезону.

В команде — четыре опытных биатлонистки и пять бывших и действующих юниорок. Спортсменки могут тянуться друг за другом. Мечта каждой биатлонистки – Олимпиада. Попасть туда можно в любом возрасте, для Игр ограничений нет. Слепцова, Загоруйко и Шестерикова, безусловно, должны показать партнёрам по команде серьёзный пример, молодые девчонки на них равняются. Они хорошие спарринг-партнёры, решающие свои задачи. Не стоит скрывать, что биатлонистки думают об Олимпиаде и других больших соревнованиях", — приводит слова Норицина агентство «Тюменская арена».