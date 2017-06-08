Веннемарс: русские подлые во всём, не понимаю, зачем Вервею с ними связываться

Шестикратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный бронзовый призёр Олимпийский игр по конькобежному спорту голландец Эрбен Веннемарс раскритиковал своего соотечественника Куна Вервея за планы по подготовке к Олимпиаде-2018 вместе с российскими конькобежцами.

«Русские подлые во всём. Я уверен, что голландский конькобежный спорт абсолютно чист от допинга. Я не понимаю, зачем Куну связываться с ними, если можно помочь голландским ребятам. Вервей очень талантлив, но является примером для подражания. Теперь федерация конькобежного спорта должна создать сеть безопасности, чтобы сохранить его в стране?» — цитирует Ваннемарса NOS.nl.