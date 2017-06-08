Участник двух Олимпиад Фрейзер-Холмс дисквалифицирован за пропуск допинг-проб

Международная федерация водных видов спорта дисквалифицировала участника Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро австралийца Томаса Фрейзера-Холмса на один год, сообщает The Sydney Mrorning Herald. Причиной такого решения FINA стал трёхкратный пропуск пловцом допинг-тестов в течение 12 месяцев.

25-летний спортсмен намерен обжаловать решение о своей дисквалификации в Спортивном арбитражном суде. Его адвокат заявил, что Томас за карьеру сдал более 200 чистых допинг-тестов, а пропустил сдачу проб неумышленно.