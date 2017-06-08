12 июня в пройдёт фестиваль по пляжным видам спорта Cannes Lions Moscow Festival

В понедельник, 12 июня, в Москве состоится Cannes Lions Moscow Festival, в рамках которого пройдут открытые турниры по пляжному волейболу, киберфутболу и SUP POLO, представляющему собой смесь лакроса, водного поло и Sup-серфинга.

Соревнования пройдут 12 июня в Royal Bar. Там же каждый желающий сможет заняться йогой на пляже, станцевать зумбу, освоить азы вейксерфинга и принять участие в других активностях развлекательной и образовательной программ. При этом для участия в спортивных соревнованиях не потребуется специальных принадлежностей – гидрокостюмы и весь спортивный инвентарь есть на площадке.

Подать заявку на участие в фестивале можно на сайте. А все подробности можно узнать на странице фестиваля в сети «Фейсбук».