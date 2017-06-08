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Три кандидата претендуют на пост главы Международного паралимпийского комитета

8 июня 2017, четверг. 21:33. Другие

Три кандидата подали заявки на участие в выборах президента Международного паралимпийского комитета, которые пройдут 8 сентября 2017 года в Абу-Даби. На должность главы организации претендуют бразилец Эндрю Парсонс, канадец Патрик Джарвис и датчанин Йон Петерссон, сообщает Inside the Games.

Все заявки будут проверены на соответствие требованиям, выдвигаемым кандидатам на пост президента Международного паралимпийского комитета. Окончательный список участников выборов будет объявлен 19 июня.

Напомним, что ранее об уходе со своего поста после 16 лет работы сообщил Филип Крэйвен.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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8 июня 2017, четверг
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