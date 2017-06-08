Шубенков занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Риме. Сергей, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,21 секунды. Победил американец Арис Мерритт, а вторым финишировал представитель Испании Орландо Ортега.



Лёгкая атлетика. Этап «Бриллиантовой лиги». Рим, Италия

Мужчины. 110 м с/б



1. Арис Мерритт (США) — 13,13.

2. Орландо Ортега (Испания) — 13,17.

3. Сергей Шубенков (нейтральный спортсмен) — 13,21.