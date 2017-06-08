Сидорова — 4-я в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Россиянка Анжелика Сидорова заняла четвёртое место в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Риме. Чемпионка Европы, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 4,65 метра и поделила четвёртую позицию с немкой Лизой Рыжих. Победила гречанка Катерина Стефаниди.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Этап в Риме. Италия

Женщины. Прыжки с шестом

1. Катерина Стефаниди (Греция) — 4,85 м.

2. Ярислей Сильва (Куба) — 4,75 м.

3. Элиза Маккартни (Новая Зеландия) — 4,75 м.

4. Анжелика Сидорова (нейтральный спортсмен) — 4,65 м.