Ласицкене: сама не ожидала, что буду прыгать на 2,05 на соревнованиях в Риме

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (до замужества Кучина), поделилась впечатлениями от победы на этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Риме.

«Мне очень нравится выступать в Риме, на этой арене в воздухе витает олимпийский дух. Я довольна своими прыжками. Мне удалось избежать ошибок, были лишь небольшие помарки. Чтобы в дальнейшем их не было, нужно больше стартов. Мы с тренером всегда говорим, что лучшая тренировка — это соревнования.

Я сама не ожидала, что буду прыгать на 2,05, но когда ты себя хорошо чувствуешь, то всё возможно. У меня нет цели взять какую-то определённую высоту в этом сезоне. Я просто стараюсь хорошо прыгать, чтобы побороться за золото на чемпионате мира в Лондоне», — приводит слова Ласицкене официальный сайт турнира.