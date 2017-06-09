Шубенков: три барьера любовался спинами соперников, но финишировал бодро

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал свой результат на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. Спортсмен, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,21 секунды и занял третье место.

«В целом забег получился неплохим – третье место в очень сильной компании, хоть и без Маклеода, лучший личный результат в сезоне. Сильно провалил старт, первые три барьера любовался спинами соперников, но бодрый финиш говорит о том, что мы правильно тренируемся, просто еще не всё успели сделать. Следующий старт у меня на этапе Бриллиантовой лиге в Стокгольме 18 июня» — сказал Шубенков.

Победу на этапе в Риме одержал олимпийский чемпион Лондона-2012 и обладатель мирового рекорда американец Ариес Мерритт с результатом 13,13 секунды, вторым стал серебряный призер Игр в Рио испанец Орландо Ортега, показавший время 13,17 секунды.