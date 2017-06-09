Сидорова: результаты на этапе в Риме неплохие, но ещё не хватает «напрыганности»

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова поделилась впечатлениями от выступления на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. Чемпионка Европы Сидорова, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 4,65 метра и поделила четвёртую позицию с немкой Лизой Рыжих.

«Впечатления от старта прекрасные! Очень радостно вновь оказаться внутри всего этого. Прыжки получились неплохими, просто ещё нет «напрыганности», но ведь только начало сезона и впереди еще много соревнований, на которых, я уверена, будут результаты всё лучше и лучше. Следующие старты у меня на этапах „Бриллиантовой лиги“ в Осло и в Стокгольме, 15 и 18 июня соответственно», — рассказала Сидорова.

Победу на этапе одержала гречанка Катерина Стефаниди с результатом 4,85 м, второе место — у кубинской спортсменки Ярислей Сильвы (4,75 м), третья строчка — за новозеландкой Элизой Маккартни (4,75 м).