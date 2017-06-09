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Новикова победила на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 5 км

9 июня 2017, пятница. 09:32. Другие

В акватории Таманского залива продолжается чемпионат России по плаванию на открытой воде. На дистанции 5 км у женщин победу одержала Мария Новикова. Второй стала Валерия Ермакова, третьей — Анастасия Крапивина. Новикова и Ермакова прошли отбор на июльский чемпионат мира в Будапеште.

Плавание на открытой воде. Чемпионат России. Краснодарский край
Женщины. 5 км
1. Мария Новикова (Волгоградская область) – 1:03.59,5.
2. Валерия Ермакова (Московская область – Липецкая область) – 1:03.59,8.
3. Анастасия Крапивина (Московская область – Липецкая область) – 1:04.00,6.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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