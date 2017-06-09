Осло отозвал заявку на проведение матча за мировую шахматную корону — 2018

Осло (Норвегия) не будет претендовать на проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам, который пройдёт в ноябре 2018 года, сообщает TV2 со ссылкой на пресс-службу норвежской шахматной федерации. Отказ связан с тем, что организаторам в установленный срок не удалось получить необходимые финансовые гарантии от властей.

На проведение матча за мировую шахматную корону пока претендуют Лондон и Сингапур.

Действующим чемпионом мира является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, обыгравший в 2016 году россиянина Сергея Карякина.