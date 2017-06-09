Российские лучницы поспорят за бронзу этапа Кубка мира в Шанхае

В Шанхае (Китай) проходит второй этап Кубка мира по стрельбе из лука. Женская сборная России по стрельбе из классического лука в составе Туяны Дашидоржиевой, Ксении Перовой, Саяны Цыремпиловой и Натальи Эрдыниевой в плей-офф победила американок (6:0), представительниц Индии (6:0) и уступила соперницам из Китайского Тайбэя (0:6).

В противостоянии за бронзу россиянки поспорят с немками.

Мужская сборная России в классическом луке в 1/8 финала проиграла американцам со счётом 1:5, а сборная России в миксте – британцам (0:6).

В блочном луке россиянки уступили в четвертьфинале итальянкам (230:231), россияне – французам (229:233), сборная России в миксте – в 1/8 финала соперникам из Китайского Тайбэя (153:154).