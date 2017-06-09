Ласицкене: у меня есть силы и настроение, чтобы прыгать, а результат придёт

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, до замужества выступавшая под фамилией Кучина, поделилась впечатлениями после победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме.

«Я не пропускала высоты, потому что вообще этого не практикую. Это лишняя трата нервов и в данной ситуации, когда столько спортсменок, надо прыгать, а то можно засидеться. Для меня лучше прыгать много и использовать все высоты. Пока только начало сезона, я очень соскучилась по выступлениям на таких крупных соревнованиях с сильными соперниками. У меня есть силы и настроение, чтобы прыгать, а результат придёт. Для того чтобы установить личный рекорд нужно не заканчивать соревнования после победы, а попытаться «забраться» ещё выше, чтобы привыкнуть к тому, что и на высоте 2,05 нет ничего сверхъестественного», — цитирует Ласицкене «Лёгкая атлетика России».