Перова вышла в финал этапа Кубка мира по стрельбе из лука в Анталье

В Анталье (Турция) продолжается второй этап Кубка мира по стрельбе из лука. Призёр Олимпийских игр россиянка Ксения Перова вышла в финал соревнований в стрельбе из классического лука. 11 июня в решающем противостоянии она поспорит с Лин Шин Чи из Китайского Тайбэя.

Туяна Дашидоржиева потерпела поражение в четвёртом круге, Саяна Цыремпилова и Наталья Эрдыниева – в третьем.

В мужских соревнования Россияне Александр Кожин, Арсалан Балданов и Виталий Попов выбыли из борьбы в третьем круге, Галсан Базаржапов – во втором.