Сборная России отправилась на любительский чемпионат Европы по мини-футболу

Любительская сборная России в 17:00 по московскому времени вылетела из Москвы в Чехию на чемпионат Европы под эгидой Европейской мини-футбольной федерации (EMF), который в 2017 году пройдёт в Брно с 9 по 17 июня в формате 6х6.

Это будет уже седьмой официальный Мини-Евро в истории. Россия принимала участие в четырёх чемпионатах, с первого же раза, в 2013 году, добравшись до полуфинала, но уступив в нём Хорватии по пенальти, а затем аналогичным образом проиграв и матч за третье место Германии, которую одолела на групповой стадии. Больше до полуфинала сборная России не доходила, но лишь раз, в 2015 году, уступила в плей-офф в основное время (в четвертьфинале Чехии — 1:3). Во всех остальных случаях, включая прошлогоднее поражение в 1/8 финала от Черногории, россияне выбывали из борьбы после серий пенальти.

В этом году в составе сборной России под руководством Дмитрия Смирнова в Брно отправились поигравшие на профессиональном уровне Алексей Медведев (капитан команды), Сергей Фаустов, Валерий Лихобабенко, Эрик Корчагин и Евгений Вашурин.

На групповой стадии сборная России, посеянная в первой корзине и попавшая в группу С, сыграет с Турцией (10 июня, 22:00 мск), Словакией (11 июня, 18:00 мск) и Испанией (13 июня, 16:00 мск).

Полный состав команды выглядит следующим образом.

Голкиперы: Денис Коршиков (ЭСПЦ Старый Оскол), Сергей Лихонин (ФК «Барс» Москва).

Защитники: Сергей Алборов, Виктор Капков, Александр Куксов, Евгений Маришин (все — ФК «Барс»), Дмитрий Бушуев («Титан» Москва), Антон Кулагин («Беда» Москва).

Полузащитники: Павел Ботов, Валерий Лихобабенко, Михаил Меркулов (все — ФК «Барс»), Евгений Вашурин (ЦДКА Москва).

Нападающие: Эрик Корчагин («Атлантис» Москва), Алексей Медведев, Сергей Фаустов (оба — ФК «Барс»).