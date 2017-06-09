Лебедева: спортсмен, имеющий нейтральный статус, всё равно имеет гражданство

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева прокомментировала запрет Международной ассоциации легкоатлетических федераций на ношение российскими спортсменами предметов гардероба в цветах отечественного триколора.

«Это не то что неадекватно, это уже такой бред. Клиникой попахивает. По-другому уже это выразить эмоционально мне не хватит слов. Я не знаю, насколько они хотят нас унизить, это издевательство над нашей страной. Нас не то что на колени, на четвереньки уже опустили в отношении наших спортсменов. Да, спортсмен имеет нейтральный статус, но он же всё равно имеет гражданство.

Российским спортсменам сейчас очень тяжело найти поддержку, потому что отношение изначально предвзятое. Иностранные спортсмены решили, что мы тут все под допингом, и отказываются идти на контакт. Но проблемы с допингом происходят не только в России. И когда в таком унизительном положении окажутся спортсмены другой страны, их точно так же никто не услышит», — приводит слова Лебедевой RT.