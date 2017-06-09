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ВАДА прекратило расследование в отношении российских фехтовальщиков

9 июня 2017, пятница. 19:21. Другие

8 июня 2017 года Международное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение о прекращении расследования в отношении 27 российских фехтовальщиков, имена которых были упомянуты в докладе Макларена, и сообщило, что считает это дело закрытым, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

После публикации в 2016 году доклада Макларена, в котором были ссылки на неподтверждённые факты нарушений допинговых правил, Федерация фехтования России провела тщательное расследование всех фактов, свидетельств и обстоятельств, указанных в докладе, и представила Международной федерации фехтования (FIE) убедительные доказательства непричастности российских фехтовальщиков к использованию допинга. В свою очередь FIE рассмотрела полученные материалы, провела дополнительное изучение и направила в ВАДА результаты своего расследования, включающие обоснованные разъяснения по каждому спортсмену. ВАДА сочло представленные доказательства исчерпывающими и вынесло решение о прекращении дела в отношении российских фехтовальщиков.

Источник: Федерация фехтования России Сообщить об ошибке
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