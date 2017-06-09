Фульсан выиграл пятый этап веломногодневки «Критериум Дофине»

Датчанин Якоб Фульсан из команды «Астана» выиграл шестой этап веломногодневки Мирового тура «Критериум Дофине». В общем зачёте лидирует австралиец Ричи Порт (BMC).
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине»
6-й этап. Парк дес Оазу – Виллар-ле-Домб, Франция. 147,5 км
1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 3.41,48
2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – то же время
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)…
92. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +14,55
Общий зачёт
1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 20.52,34
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) +0,39
3. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») +1,15…
73. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +21,17