Елфутина вышла на третье место после 4-го дня финала Кубка мира в классе RS:X

В Сантандере (Испания) продолжается финал Кубка мира по парусному спорту. Призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов Европы в классе RS:X россиянка Стефания Елфутина по итогам 12 гонок поднялась на третью позицию. В гонках четвёртого дня соревнований россиянка финишировала второй, третьей и шестой. Лидирует бразильянка Патрисия Фрейташ. Второе место перед медальной гонкой занимает китаянка Лю Юнсю.

У мужчин в классе RS:X россиянин Евгений Айвазян занимает 16-ю позицию. На первой строчке — голландец Киран Бадлой. В классе «Лазер-радиал» Екатерина Зюзина после восьми гонок занимает 23-е место. Лидирует бельгийка Эви ван Акер.