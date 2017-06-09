Матлаков и Джобава лидируют на ЧЕ по шахматам перед заключительным туром

Россиянин Максим Матлаков и Баадур Джобава из Грузии лидируют на чемпионате Европы по шахматам среди мужчин в Минске. В предпоследнем десятом туре соревнований Матлаков одержал победу над британцем Дэвидом Хауэллом, а Джобава выиграл у россиянина Антона Демченко. В активе двух лидеров после 10 туров по 8 очков.

На пол-очка отстают Владимир Федосеев (Россия), Иван Чепаринов (Болгария), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Давид Навара (Чехия) и Хауэлл (Англия).

В решающем 11-м туре 10 июня в очном противостоянии встретятся Матлаков и Джобава. Также в группе лидеров будут сыграны партии Чапаринов — Навара, Хауэлл — Дуда, Федосеев — Яковенко.