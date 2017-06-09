Мутко: коллективные меры наказания — это контрпродуктивно

Комментируя решение ВАДА о прекращении расследования в отношении 27 российских фехтовальщиков, которые упоминались в докладе Ричарда Макларена, вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение о том, что коллективное наказание российских спортсменов за допинг является контрпродуктивным.

«Полтора года мы находимся под тотальным контролем международных спортивных организаций, а Маша Кучина побеждает. Это доказывает, что не все российские спортсмены находятся под допингом. Вообще, это контрпродуктивно, эти коллективные меры наказания, отстранение молодежных сборных.

Идет работа, идет движение, международные федерации, которые имеют мужество рассматривать какие-то вопросы по существу, они принимают такие решения. 13 июня приедет комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций, всё время какие-то вопросы… Надеюсь, что и здесь будет движение вперед потихонечку», — приводит слова Мутко «Интерфакс».