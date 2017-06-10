Самохина: как показал результат матча, в перерыве сделали правильные выводы

Левая крайняя сборной России по гандболу Дарья Самохина, которая, забив 9 мячей, стала лучшим бомбардиром встречи, прокомментировала уверенную победу команды над сборной Польши (31:20) в домашнем стыковом матче чемпионата мира – 2017.

«Мне бы хотелось сказать спасибо сборной Польши за игру и поблагодарить болельщиков, особенно тех, кто приехал из других городов, за поддержку. Получились два разных тайма, в первой половине игры польки часто забивали нам голы после контратак, из-за этого нам не удавалось убегать в отрыв. В перерыве мы обсудили ход игры, то, что у нас не получилось. Как показал результат матча, мы сделали правильные выводы. Довольна ли я своей игрой? Если игрок говорит, что всем доволен, то останавливается в своем развитии. Мне бы хотелось говорить о команде, которая показала хорошую игру», — приводит слова Самохиной пресс-служба ФГР.