Загитова: если другие делают что-то лучше меня, стараюсь сделать то же ещё лучше

Чемпионка мира среди юниоров и вице-чемпионка России среди взрослых Алина Загитова поделилась ожиданиями от первого сезона, который она проведёт во взрослом фигурном катании.

«В прошлом сезоне я поняла, что у меня есть характер. Ещё год назад я не умела справляться с нервами, а теперь через опыт понимаю, что мне нужно делать. После юниорского чемпионата мира я поняла, что должна быть более уверенной в себе и показывать больше эмоций, чтобы получать более высокие оценки за выступления.

Я исполняю все мои прыжки во второй половине программы, но чтобы не казалось, что я только прыгаю, мне пришлось насытить музыку и другими элементами, чтобы показать компоненты.

В фигурном катании нет никаких ограничений, и очень хорошо, что оно развивается. Новое поколение фигуристов технически сильнее своих предшественников. Я стараюсь не отставать от молодёжи в нашей группе. Наблюдаю за ними. И если они делают что-то лучше меня, то я стараюсь сделать то же ещё лучше. У нас есть такая игра на тренировках.

Выступать среди взрослых – новый опыт для меня. У них намного больше соревнований за плечами, так что будет очень интересно побороться с ними», – приводит слова Загитовой Golden Skate.