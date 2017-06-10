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Тутберидзе: для Загитовой образцом для подражания является Медведева

10 июня 2017, суббота. 00:49. Другие

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о шансах своей ученицы Алиной Загитовой в первом для неё сезоне во взрослом фигурном катании.

«Я думаю, что её шансы очень высоки. Если Алина будет усердна в своей работе, она сможет побороться как минимум за второе место в России. В прошлом сезоне были некоторые проблемы, связанные с тем, что она росла и тело изменялось, но мы пережили эти неудачи вместе. Она не всегда стабильна, иногда ведёт себя как ребёнок, так что её приходится наставлять. Да, в ней такое есть, тем не менее она упорно работает.

Думаю, что Женя Медведева является для неё образцом для подражания в жизни, в поведении и в работе. Алина старается полностью скопировать работу Жени на тренировках и не намерена останавливаться. Это помогает. Иногда я могу сказать Медведевой: «Посмотри, как работает Алина». А потом говорю Загитовой: «Посмотри, как трудится Медведева», – приводит слова Тутберидзе Golden Skate.

Загитова: если другие делают что-то лучше меня, стараюсь сделать то же ещё лучше
Источник: Golden Skate Сообщить об ошибке
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Евгения Медведева
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